Paula Josemaría avanza a cuartos en Dubái

Primer asalto en el P1 de Dubái, que se ha convertido en el prólogo de una contrarreloj para Paula Josemaría y Ariana Sánchez en el mano a mano que mantienen con las números 1 por darles caza. Se iniciaba la participación de ambas duplas en la ronda de octavos de final, tras quedar exentas por ranking del primer compromiso del cuadro. Las dos parejas cumplieron y se deshicieron en dos sets de sus rivales, aunque a la moralejana y la catalana se les atragantó una segunda manga para la que necesitaron el 'tie break'. Se impusieron a Martina Fassio y Patty Llaguno por 6-3/7-6 en algo menos de dos horas de partido y su siguiente escollo en cuartos este viernes serán Alejandra Salazar y Martina Calvo, que doblegaron con un doble 'rosco' incontestable (6-0/6-0) a Carolina Navarro y Melania Merino.

En la otra parte del cuadro, las máximas favoritas, Gemma Triay y Delfi Brea, sellaron su pase a la siguiente ronda con comodidad, al vencer a Bea Caldera y Carmen Goenaga (6-4/6-2). La balear y la argentina se verán las caras ahora con Marina Guinart y Vero Virseda, que eliminaron a Alix Collombon y Jana Montes (6-3/6-1). Pocas sorpresas de momento en el cuadro femenino, con los tándem mejor clasificados avanzando en el torneo.

