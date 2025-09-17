Paula Josemaría y Ariana Sánchez pierden fuelle

M. Gª Garrido Badajoz Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:29 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

Paula Josemaría y Ariana Sánchez habían acostumbrado a la excelencia, a un rendimiento que lindaba con la perfección, sumando récords y entorchados sin que nadie fuera capaz de discutir una dinastía que ha sido hegemónica durante dos años. Hasta que en 2025 ha llegado una etapa valle en su juego, más irregular e inconsistente en algunas fases, que ha coincidido con una competencia más voraz y contrastada, como es el caso de la pareja formada por Gemma Triay y Delfi Brea, y sociedades de mucho talento joven como la que componen Bea González y Claudia Fernández.

El resultado de esa confluencia de factores ha hecho aflorar la versión más humana de la moralejana y la catalana, que están atravesando una senda pedregosa y plagada de obstáculos. Justo antes del parón de agosto, cedieron el cetro del ranking tras su derrota en Tarragona, torneo en el que concurrieron a la única final en sus últimos cinco compromisos. Un escenario totalmente atípico. Pero lo es aún más que para encontrar el último trofeo levantado por las números 1 de 2024 hay que remontarse al mes de junio, en el P2 de Valladolid. Desde entonces, tres eliminaciones en cuartos de final, dos en semifinales (la última en el Major de París el pasado sábado) y una derrota en el encuentro definitivo.

La última vez que superaron esa racha tan negativa para sus intereses fue en 2022, bajo el paraguas del World Padel Tour. Por aquel entonces, en el último tramo de la campaña fueron seis torneos de sequía. Después de imponerse en el Madrid Master, cayeron en hasta seis finales seguidas (Ámsterdam, Santander, Menorca, Malmo, México y en el Barcelona Master Final.

Las consecuencias del bache de resultados se agudizan en este último tramo del calendario al haberse disputado tres P1 consecutivos y un major, las categorías que más puntos reparten. En ese río revuelto han pescado las que partían como aspirantes, Triay y Brea, que se han impuesto en los dos últimos majors (el de Roma y el de París) y en el P1 de Tarragona. Ese botín les ha permitido despegarse en la carrera por alcanzar la cima del ranking a final de año. De esta manera, en la clasificación de la Race cuentan con 12.200 puntos, por los 9.290 de las actuales números 2, una ventaja de casi 3.000 puntos. En el general, la distancia es mucho mayor en favor de Gemma Triay, con 17.740, mientras que la extremeña y la catalana llevan 13.170.

Restan seis fechas en el calendario, más el torneo de maestras en Barcelona en diciembre, en los que Paula y Ariana necesitan un giro radical en la tendencia actual para evitar ceder su lugar de privilegio al final de la temporada.

