Paula Carreira revalida su triple corona nacional

R. H. Badajoz Sábado, 4 de octubre 2025, 19:16

Paula Carreira volvió a colgarse el oro en martillo y repite así su triplete para rubricar su pleno en los diferentes Nacionales. La joven atleta del CA Montijo lograba un nuevo oro en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 celebrado en La Nucía (Alicante). Paula Carreira certificó su victoria en el segundo lanzamiento con 55,09 metros, con más de 7 metros sobre la segunda clasificada.

La pupila de Antonio Fuentes-Carlos Burón vuelve a completar su particular 'hat-trick' como hace un año tras proclamarse campeona en los Nacionales de Lanzamientos Largos de Invierno de Castellón en marzo, el de Gijón en julio y ahora en el autonómico.

Paula Carreira cierra por todo lo alto su ciclo como sub-16 con seis títulos en su palmarés en estos dos años para pasar el próximo curso a categoría sub-18.

La atleta pacense Fabiola Prieto también subía al podio en salto de altura para colgarse la plata en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. La joven del Atletismo Badajoz finalizó segunda con un salto de 1,62 metros al segundo intento en un final muy emocionante, el mismo registro que la aragonesa Noa Madrid también en la segunda tentativa pero con un nulo menos durante su progresión. El bronce fue para la andaluza Maja Ida Maria Andersson también con 1,62 pero logrado al tercer intento.

Ampliar Fabiola Prieto durante su participación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. LUIS CARRETERO

