Murillo gana la etapa reina de la Picota Bike

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Más de 450 deportistas culminaron en Navaconcejo la segunda etapa de la IX Picota Bike Race Scott by Orquin, un exigente trazado de 75 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo. En categoría individual, dominio del Extremadura Ecopilas con María Reyes Murillo logrando el triunfo en la etapa reina por delante de su compañera Natalia Fischer y de Cristina Morán. Fischer se anotaba de esta forma el triunfo final por delante de Murillo y Morán. En chicos, el portugués José Dias volvió a dar un recital y logró la segunda victoria consecutiva.