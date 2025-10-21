HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MTB

Murillo gana la etapa reina de la Picota Bike

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Más de 450 deportistas culminaron en Navaconcejo la segunda etapa de la IX Picota Bike Race Scott by Orquin, un exigente trazado de 75 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo. En categoría individual, dominio del Extremadura Ecopilas con María Reyes Murillo logrando el triunfo en la etapa reina por delante de su compañera Natalia Fischer y de Cristina Morán. Fischer se anotaba de esta forma el triunfo final por delante de Murillo y Morán. En chicos, el portugués José Dias volvió a dar un recital y logró la segunda victoria consecutiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  3. 3 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  4. 4

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  5. 5 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  6. 6

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  7. 7 El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9

    Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres
  10. 10

    El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Murillo gana la etapa reina de la Picota Bike