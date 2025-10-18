HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

TRIATLÓN

Miriam Casillas, en la Gran Final de Wollongong

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Miriam Casillas llega a la última prueba de las Series Mundiales como la 43ª mejor clasificada y cuenta con posibilidades de escalar posiciones para terminar ... la máxima competición internacional en el top-40. Esta temporada su mejor resultado ha sido el decimocuarto puesto de las Series Mundiales de Yokohama. En la madrugada del sábado al domingo, Miriam Casillas tomará la salida de la Gran Final de Wollongong en un circuito olímpico de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera.

