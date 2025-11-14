Miriam Casillas busca otro podio en Brasil

Miriam Casillas en lo más alto del podio con su oro en la Copa del Mundo de Chile.

in tiempo para saborear su primer gran éxito internacional con su espectacular victoria en la Copa del Mundo de Chile, Miriam Casillas se ha ganado el papel de estar entre las favoritas al podio en una nueva prueba del circuito mundial que se celebra este domingo en Florianópolis (Brasil).

La lista de salida cuenta con diferencias con respecto a las rivales de la pasada semana en el triunfo de la deportista olímpica pacense del Triatlón Ferrol en la Copa del Mundo de San Pedro de La Paz. Por un lado, no estarán Jeanne Lehair ni Sophia Howell, quienes la acompañaron en el podio de la prueba chilena. Por otro, aumenta la delegación brasileña con Djenyfer Arnold como gran novedad y Estados Unidos contará con Kirsten Kasper como representante.

La Copa del Mundo de este domingo dará comienzo a las 12.30 horas penínsular.