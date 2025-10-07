HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Triatlón

Miriam Casillas acaba sexta en la Supertri

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Miriam Casillas cerró la clasificación general de la Supertri en la sexta plaza después de su última etapa celebrada en Toulouse. La triatleta olímpica de ... Badajoz comenzó muy bien posicionada tras la natación, mejoró en un circuito de bici exigente y empezó a correr el primero de los tres triatlones de la prueba en cuarto lugar. Casillas perdió algo de fuelle en la carrera y rondó la décima posición con otras cuatro triatletas más. Después de la natación del último triatlón seguido, la deportista pacense del Triatlón Ferrol fue eliminada por contar con demasiada desventaja con respecto a la cabeza. De esta manera, Miriam Casillas terminó siendo una de las nueve triatletas eliminadas.

hoy Miriam Casillas acaba sexta en la Supertri