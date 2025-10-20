Miriam Casillas, 27ª en las Series Mundiales
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
Miriam Casillas cerró el campeonato de las Series Mundiales con una excelente 13ª posición en la Gran Final celebrada en la madrugada del domingo en ... la localidad australiana de Wollongong y se coloca en el 27º puesto de la competición. Tras la carrera, la olímpica del Triatlón Ferrol se mostró satisfecha con el puesto logrado este fin de semana, pero, especialmente, con su actuación en la prueba: «este año no acababan de salir las cosas, pero sabía que el trabajo estaba ahí». A la segunda transición de ciclismo, la extremeña llegó 15ª y comenzó los 10 km de carrera de menos a más, adelantando triatletas, hasta cruzar la meta como decimotercera.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión