TRIATLÓN

Miriam Casillas, 27ª en las Series Mundiales

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Miriam Casillas cerró el campeonato de las Series Mundiales con una excelente 13ª posición en la Gran Final celebrada en la madrugada del domingo en ... la localidad australiana de Wollongong y se coloca en el 27º puesto de la competición. Tras la carrera, la olímpica del Triatlón Ferrol se mostró satisfecha con el puesto logrado este fin de semana, pero, especialmente, con su actuación en la prueba: «este año no acababan de salir las cosas, pero sabía que el trabajo estaba ahí». A la segunda transición de ciclismo, la extremeña llegó 15ª y comenzó los 10 km de carrera de menos a más, adelantando triatletas, hasta cruzar la meta como decimotercera.

