Miguel Periáñez, otra vez campeón de Europa

Miguel Periáñez es el atleta eterno y agranda su leyenda. El veterano atleta del Capex volvió a coronarse como campeón de Europa máster en los 20 km marcha en la categoría de 60-64 años. Miguel Periáñez se colgaba un nuevo oro en el Campeonato de Europa Máster celebrado en la isla de Madeira con un tiempo de 1h50:09. El de Calamonte también lograba dos platas en 5.000 metros marcha y 10 km marcha y otros dos oros por equipos en 10 km marcha M50 y 20 km marcha M60. Juan Palma (Mitreo) conseguía la plata en triple salto M50.