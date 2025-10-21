HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miguel Periáñez, otra vez campeón de Europa

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Miguel Periáñez es el atleta eterno y agranda su leyenda. El veterano atleta del Capex volvió a coronarse como campeón de Europa máster en los 20 km marcha en la categoría de 60-64 años. Miguel Periáñez se colgaba un nuevo oro en el Campeonato de Europa Máster celebrado en la isla de Madeira con un tiempo de 1h50:09. El de Calamonte también lograba dos platas en 5.000 metros marcha y 10 km marcha y otros dos oros por equipos en 10 km marcha M50 y 20 km marcha M60. Juan Palma (Mitreo) conseguía la plata en triple salto M50.

