El Magic se cuelga el bronce en el Nacional por equipos
El triunfo del conjunto extremeño frente al líder y la derrota del Oromana Cen Solutions de Sevilla permite que suban al tercer escalón del podio
R. H.
Badajoz
Viernes, 15 de agosto 2025, 20:28
El Club Magic Extremadura, que afrontaba el séptimo y último encuentro del Campeonato de España por equipos, llegaba al desenlace con las medallas ... muy complicas. Delante tenía a un líder intratable, Duobeniaján Costa Cálida de Murcia, y dependía de otros resultados. Una combinación que se dio permitiendo acabar tercero al equipo extremeño gracias al triunfo (3,5-2,5) y la ayuda de Jaime Casas de Aragón, que apeaba de los puestos de honor a Oromana Cen Solutions de Sevilla, que perdió por la mínima ante el equipo aragonés que luchaba por eludir el descenso.
No empezaron bien las cosas en el encuentro entre Magic y Duobeniaján, con una victoria temprana del equipo murciano, pero sin embargo la moral del equipo estaba muy alta porque varias partidas se encontraban en posición muy favorable. Y así, tras dos tablas, ganó en primer lugar por el Magic el indio Pranav Anand, que ha realizado un torneo portentoso, y remató Manuel Pérez Candelario en una excelente partida ante el muy conocido Pepe Cuenca. Faltaba por finalizar la partida de la griega del equipo extremeño Stavroulas Tsolakidou, que se hallaba en franca ventaja ante su contrincante, pero optó por la solución más razonable en ese momento para no correr riesgos y pidió las tablas a su rival que fueron aceptadas.
Poco después del fin de este encuentro, Jaime Casas de Aragón vencía por la mínima al Oromana sevillano, y certificaba la presencia del Magic en los puestos de honor. Campeón se proclamó Duobeniaján y subcampeón CA Silla Integrant -Col.Lectius, con una mínima ventaja sobre el Magic, tercero. Descendieron, Sestao Hotel Naval y el histórico CA Solvay.
