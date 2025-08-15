HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
Los integrantes del Magic Extremadura tras quedar terceros en el Nacional.
Ajedrez

El Magic se cuelga el bronce en el Nacional por equipos

El triunfo del conjunto extremeño frente al líder y la derrota del Oromana Cen Solutions de Sevilla permite que suban al tercer escalón del podio

R. H.

Badajoz

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:28

El Club Magic Extremadura, que afrontaba el séptimo y último encuentro del Campeonato de España por equipos, llegaba al desenlace con las medallas ... muy complicas. Delante tenía a un líder intratable, Duobeniaján Costa Cálida de Murcia, y dependía de otros resultados. Una combinación que se dio permitiendo acabar tercero al equipo extremeño gracias al triunfo (3,5-2,5) y la ayuda de Jaime Casas de Aragón, que apeaba de los puestos de honor a Oromana Cen Solutions de Sevilla, que perdió por la mínima ante el equipo aragonés que luchaba por eludir el descenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UME se moviliza a la Campiña Sur por un incendio «descontrolado» que obliga a confinar Villagarcía de la Torre
  2. 2 Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007
  3. 3 Extremadura combate seis fuegos, que ya han quemado más de 8.000 hectáreas
  4. 4 Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres
  5. 5 La Guardia Civil puede multar con 1.500 euros a los vecinos que no quieren evacuar sus casas
  6. 6 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  7. 7 Cinco carreteras están cortadas por los incendios en Extremadura
  8. 8 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  9. 9 La Policía Local de Badajoz detiene en Los Colorines a una segunda persona implicada en el atraco de Gévora
  10. 10 Herido un vecino de Casar de Cáceres por una cornada con dos trayectorias en los festejos de Torrejoncillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Magic se cuelga el bronce en el Nacional por equipos

El Magic se cuelga el bronce en el Nacional por equipos