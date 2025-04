Lydia Valentín anuncia su retirada: «Este deporte me ha quitado mucho, pero me lo ha dado todo» La triple medallista olímpica y dos veces campeona del mundo dice adiós a la alta competición tras no poder recuperarse de una lesión crónica en la cadera

Antonio Garrido Madrid Jueves, 21 de septiembre 2023, 12:52 | Actualizado 15:37h. Comenta Compartir

Lydia Valentín, leyenda del deporte español, anunció este jueves su retirada de la halterofilia profesional a los 38 años tras no poder recuperarse de una lesión crónica en la cadera que la dejó fuera del pasado Mundial de halterofilia. La haltera berciana confirmó la noticia en un acto multitudinario celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE), rodeada de los suyos y con la sonrisa en el rostro que siempre la ha caracterizado durante su larga y brillante carrera.

«Es un día muy feliz para mí. Tengo el corazón lleno de emociones encontradas. Ha llegado el momento de escribir un nuevo capítulo en mi vida. Anuncio mi despedida del deporte de élite, pero quiero que sea un día de celebración de todos y cada uno de mis éxitos», decía emocionada mientras comenzaba su discurso.

El sueño de Lydia era el de retirarse por todo lo alto en los próximos Juegos Olímpicos de París, pero esa lesión crónica en la cadera la ha obligado a cambiar su hoja de ruta. «En algún momento hay que cerrar. Tengo 38 años y los deportistas no somos eternos. No ha aparecido un momento de debilidad. Me encanta todo lo que he vivido», añadía. Una lesión que afectó tanto a la articulación como al cartílago y al hueso de la cadera y que ya obligó a una retirada prematura en los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021.

«Este deporte me ha quitado mucho, pero me lo ha dado todo. Me voy feliz, llena y muy agradecida. He conseguido mucho más de lo que imaginé», concluía la berciana en su emotivo discurso, no sin antes escuchar las palabras de elogio de Constantino Iglesias, presidente de la Federación Española de Halterofilia: «¿Qué podemos hacer para encontrar otra Lydia? Lamento decir que nada. No va a haber otra igual. Ha sido una deportista modélica. Lo que ha conseguido ha sido por esfuerzo, tesón y trabajo», reconocía.

Figura emblemática del deporte español, Lydia Valentín clausura una trayectoria deportiva envidiable. Triple medallista olímpica -medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012-, dos veces campeona del mundo y en cuatro ocasiones campeona de Europa, además de ganar 15 campeonatos de España consecutivos -de 2004 a 2018-. Una trayectoria repleta de galardones para la mujer que elevó el nivel de España en la halterofilia hasta cotas absolutamente inimaginables, siendo elegida en dos ocasiones como la mejor halterófila mundial del año en 2017 y 2018. Además, la haltera berciana tendrá el privilegio de pertenecer al selecto grupo de deportistas españoles que han completado la colección de medallas olímpicas junto a Mireia Belmonte, Saúl Craviotto y Maialen Chourraut.

Un talento precoz

Lydia Valentín inició su carrera a los 11 años, cuando su entrenador, Isaac Álvarez, vio en ella una potencial campeona olímpica. No se equivocaba. Con tan solo 15 años ya era doble campeona de España infantil y la Federación de Halterofilia le ofreció trasladarse a la Residencia Joaquín Blume para deportistas de élite españoles, donde entrenó muy duro para convertirse en una de las mejores halteras del mundo.

Se abrió rápidamente paso en un deporte tan duro como minoritario, en el que la sombra del dopaje siempre ha sido muy poderosa. En 2008, el año en que Lydia Valentín compitió en sus primeros Juegos Olímpicos, España tan solo contaba con 301 mujeres con licencia de halterofilia. Una década después, en 2019, se superó por primera vez la barrera de las 1.000 mujeres federadas.

Lydia Valentín logró tres medallas en sus cuatro participaciones en los Juegos Olímpicos. Fue plata en Pekín 2008, oro en Londres 2012 y bronce en Río 2016. Todas en la categoría de 75 kilos, donde consiguió los mayores éxitos de su carrera. Sin embargo, solo recibió una en el podio, la de Río de Janeiro. Las otras dos las ganó en los despachos tras las descalificaciones de sus rivales por el uso de sustancias dopantes.