Loida Zabala anuncia el agravamiento de su estado de salud por el cáncer

Loida Zabala sorprendía este jueves con la publicación de un preocupante mensaje en sus redes sociales actualizando su estado de salud respecto al cáncer de pulmón en estadio cuatro con metástasis del que fue diagnosticada en octubre del pasado año. Fruto de esa afección, además de en otros órganos, se le detectaron varias masas en el cerebro después de que durante una llamada en el trabajo notara que se le dormía el brazo izquierdo y que tenía dificultad para hablar e identificar sencillos objetos.

Desde entonces inició un tratamiento paliativo que dio grandes resultados, ya que en diciembre de 2023 anunciaba que las masas cerebrales habían desaparecido y que la mejoría en el riñón, pulmones e hígado era más que evidente. Empezó entonces su carrera por cumplir el sueño de participar en sus quintos Juegos Paralímpicos en París, ya que el deporte siempre ha sido su refugio y su arma más poderosa para afrontar la vida con la mejor de las caras pese a las múltiples adversidades a las que ha tenido que hacer frente. Parecía una quimera, una locura y una temeridad, pero logró, muy mermada, su objetivo de acudir a la cita de los cinco aros.

Unos meses después, cuando se cumplía un año de su diagnóstico, compartía con sus seguidores de las redes sociales la noticia de que la medicación había reducido la incidencia del cáncer. «Hace un año estaba ingresada. Hoy soy libre y puedo hacer todas aquellas cosas que me apasionan. La vida es como una carretera, quizás entres en un túnel y el GPS se quede sin conexión y se pare, pero tarde o temprano saldrás y volverás a ver la luz del sol, el camino sigue». Indicaba que tras el tratamiento le quedaban aún dos tumores incurables en los pulmones y dos residuos tumorales en el cerebro. Han sido estos últimos los que han provocado las recientes complicaciones en su estado de salud, tal y como explicó la deportista de Losar de la Vera en un breve escrito. «El martes de la semana pasada tuve un gran problema en el cerebro, tuve ataques epilépticos y dejé de ser yo misma», relataba explicando el proceso que ha sufrido en los últimos días.

«Cuando me desperté me costaba hablar con normalidad y han sido unos días en los que he estado durmiendo casi todo el tiempo para recuperarme». La haltera extremeña cuenta que los test a los que le han sometido han confirmado el agravamiento de su dolencia, ya que «según se ha visto en el último TC de cráneo, la lesión que tenía de 8x9 milímetros ha aumentado a 16x19». Sobre los pasos a seguir a partir de ahora, argumenta que aún no está claro y que deberá esperar a que varios test determinen si es aconsejable o no pasar por el quirófano. «Aún hay que hacerme pruebas más específicas para ver si sería conveniente intervenirme». Finaliza el escrito comentando que «echo de menos trabajar y habar con toda normalidad, espero volver a ser yo mismo lo antes posible».