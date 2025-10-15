HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

HALTEROFILIA ADAPTADA

Lodia Zabala inicia ciclo paralímpico en El Cairo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Loida Zabala inicia un nuevo ciclo paralímpico en el Mundial de El Cairo en busca de sus sextos Juegos en Los Ángeles 2028. La haltera extremeña entra en competición hoy en su estreno de categoría al subir a -67 kg. Un salto con el que ya tuvo una primera toma de contacto conquistando nada menos que su vigésimo título de campeona de España y récord nacional incluido con un levantamiento de 102 kilos. Loida Zabala levantó en su último entrenamiento una salida de 95 kg y en Egipto espera completar sus tres intentos en busca de su primera medalla mundialista. La deportista losareña lucha contra un cáncer avanzado que no le impide competir al máximo nivel y superar todo tipo de complicaciones. Unos días antes de volar a Egipto sufrió una serie de ataques epilépticos y pese a las recomendaciones médicas de guardar reposo decidió viajar.

