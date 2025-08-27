Laura Luengo y David Barroso, las bazas extremeñas para el Mundial de Tokio

M. Gª Garrido Badajoz Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:48 Comenta Compartir

José Peiró, seleccionador español de la Federación Española de Atletismo, dio a conocer en el mediodía de este miércoles el listado de deportistas que acudirán al Mundial al aire libre que se disputa en Tokio entre el 13 y el 21 de septiembre de este año. Había mucha expectación en la delegación extremeña, ya que tres representantes de la región contaban con opciones serias de acudir a la cita internacional más importante del año. Sin embargo, finalmente se han quedado en dos, con la presencia de Laura Luengo y de David Barroso.

La corredora de Pasarón de la Vera formará parte del tándem para la prueba de la maratón femenina junto a Fátima Azahaara Ouhaddou. La extremeña selló su billete gracias a una brillante actuación en la Maratón Valencia Trinidad Alfonso en diciembre de 2024, rebasando la línea de meta como la segunda mejor española y séptima de la general con una marca de 2h22:31, cumpliendo con creces la mínima exigida para el Mundial (2h23:30) en el que debutará. Además, Laura Luengo rebajó en más de tres minutos su mejor marca personal establecida en su primera maratón hace un año en este mismo escenario (2h25:35).

La otra baza extremeña será David Barroso en los 800 metros, después de que consiguiera acreditar hace apenas dos semanas la marca que exige World Athletics para acudir al evento nipón. El corredor segedano del Capex acudía al Meeting de Friburgo el pasado 14 de agosto para agotar sus opciones y venció en la final con un tiempo de 1:43.95, que establecía una nueva mejor marca personal, escalando hasta la séptima posición en el ranking de todos los tiempos a nivel nacional.

Por otra parte, la cruz es el velocista pacense David García Zurita que, aunque fue clave para la consecución de la plaza del 4x400 mixto español para el Mundial, finalmente no viajará con la expedición nacional. Además, tampoco pudo alcanzar la marca con el relevo largo individual, que no estará presente en la competición japonesa.