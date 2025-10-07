HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Voleibol

Laura Lozoya, mejor bloqueadora del grupo

R.H.

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Laura Lozoya ha sido designada mejor bloqueadora del grupo A de Superliga Femenina 2 tras su espectacular actuación de la jornada inaugural, en la que ... el equipo extremeño se impuso por 3-0 al Aceites Abril Voleyourense. La central madrileña del Extremadura Arroyo sumó seis tantos de bloqueo, una cifra realmente espléndida si se tiene en cuenta que logró ese registro en tan solo tres juegos, a los que hay que añadir otros seis puntos en ataque. Adolfo Gómez ya resaltó este verano que era una apuesta personal del técnico Pablo Alonso.

