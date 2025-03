«Para los jugadores es complicado afrontar económicamente tanto viaje»

Por las venas de Paula Josemaría ya ha circulado un extracto con el principio activo del éxito que ha afilado aún más su colmillo competitivo ... y ha inyectado en sangre una mirada enfocada en el número 1 del World Padel Tour. «Lo he tenido un tiempo muy corto y quiero terminar un año ahí». En septiembre, la moralejana y Ariana Sánchez asaltaron con insolencia el olimpo, pero en el torneo de maestras claudicaron en el último set y cedieron el trono.

La extremeña inicia una nueva etapa en la Juan Carlos Ferrero- Equelite Sport Academy, ubicada en Villena (Alicante), poniéndose en manos de Claudio Gilardoni, dejando en 'stand by' la vinculación con su mentor, Gustavo Pratto: «es un hasta pronto». En menos de un mes el Master de Abu Dhabi abre fuego en un calendario trufado de desplazamientos que evidencian una expansión imparable, pero sin una base económica suficientemente sólida para los jugadores.

–¿Ha tenido tiempo para desconectar?

–Ha sido una temporada superexigente, cuando ha terminado, lo que más deseaba era volver a casa con mi gente y estar relajada con ellos. Lo primero que hice fue ir a Cáceres con mi padre, mis amigas y mi familia para desconectar la mente. Estuve diez días y luego ya me vine para la academia para retomar los entrenamientos con las pilas cargadas y energías renovadas.

–Viendo la hoja de ruta de 2023, parece que la expansión va a ser la tónica a seguir.

–Va a ser un año complicado, no sé si igual o peor que el anterior en cuanto a viajes, porque empezamos fuerte, con muchos torneos seguidos y tenemos pocas semanas de descanso y no volvemos a casa porque son todos lejos. Enlazamos uno con otro, así que habrá que entrenar bien para ir masticando como va viniendo la temporada y afrontarla.

–¿Qué le parece el calendario?

–Todavía no está bien compensado económicamente lo que supone el esfuerzo de viajar tanto. La gente lo compara con el tenis, pero a ese nivel es incomparable. No es factible poner una gira de cinco semanas por el extranjero si no se sostiene bien. Está muy bien la idea y está en camino, pero para los jugadores va a ser complicado afrontar todo lo que viene.

–Tras la decepción de no lograr el número 1, ¿ha llegado el análisis más reposado que enfatice en lo cerca que están en esa pugna?

–Pasé días muy tristes y rara porque todo se decidió en un set y te quedas con la espina clavada, pero prevalece la sensación de que estamos cerca y tenemos que coger mucha fuerza para mejorar en todo y poder conseguirlo.

–Hasta el último set del último torneo, más emoción imposible.

–Íbamos ganando 3-1 en el tercer set, podíamos habérnoslo llevado. Para la gente fue bueno que se mantuviera la tensión hasta el último momento, porque lo disfrutaron mucho.

–Al torneo de maestras llegaron con mucha carga y tuvieron que levantar partidos muy duros.

–Veníamos de hacer muchas finales y muchos torneos seguidos y si tienes un bajón se iguala porque la gente tiene un nivelazo. No fue nuestro mejor torneo, aunque veníamos de jugar muy bien en los anteriores.

–Pocos peros se les pueden poner.

–Una temporada mejor no se puede hacer, al menos en cuanto a constancia, con 18 finales de 21 torneos. Solo nos faltó ganar alguna final más, perdimos muchas. Nos prepararemos para llegar a ellas y rendir mejor en ese último partido.

–Los duelos directos con Alejandra y Gemma fueron claves.

–Cualquier detalle podía decantar la balanza porque jugamos finales con otras rivales y perdimos. También influyó la lesión de Ari en el abductor, que nos hizo ir a un torneo para no perder muchos puntos, pero no pudimos competir. Son muchos detalles, aunque la gente solo ve perder una final.

–Encadenar 20 partidos ganados no está al alcance de cualquiera.

–Se empaña un poco porque estamos dos parejas peleando hasta el último momento, pero esos números en cualquier otro momento quedarían como algo memorable e histórico.

–Ha sorprendido mucho que no continúe bajo la tutela de Gustavo Pratto, ¿a qué se debe?

–Lo hablamos los dos y es una decisión momentánea. Le tengo muchísimo cariño, respeto y admiración por todo lo que hace y él a mí. Tenemos una relación muy buena, seguimos hablando y estoy segura de que es un hasta pronto y que volveremos a entrenar juntos porque nos entendemos muy bien.

–Ha coincidido también con la misma decisión de su compañera, ¿tiene alguna relación?

–Es algo distinto y no viene del mismo camino, ha sido coincidencia, porque no ha sido nada hablado entre ambas. No sé exactamente cómo quedan las cosas para Ariana, yo lo tenía pensado desde hace un tiempo.

–Este año ha estado muy polarizado, ¿cree que puede entrar alguna pareja más en la pelea?

–Cada año es un mundo. Ha habido mucha diferencia entre las dos primeras parejas con el resto, pero la gente se va a preparar para poder batirnos. Veremos cuando empiece el año, viene mucha gente apretando, pero esperemos seguir ganando nosotras.

–El objetivo sigue intacto...

–El objetivo es rendir individualmente y en equipo y ser las números uno, lo tenemos en mente. Siempre lo soñé, lo he tenido un tiempo muy corto y quiero terminar un año ahí. Daré lo mejor de mí para conseguirlo.