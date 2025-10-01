HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carol Afán pasa reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud de Cáceres. ARROYO
Voleibol

Las jugadoras del Arroyo pasan el reconocimiento médico

El club cacereño firma un convenio de colaboración con el Hospital Quirónsalud

R. H.

Badajoz

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:24

Se acerca el comienzo de la liga y el Extremadura Arroyo cumple con una de las rutinas obligadas de cada inicio de competición. La plantilla del equipo cacereño pasaba el pertinente reconocimiento médico de comienzos de temporada en el Hospital Quirónsalud Cáceres, como parte del convenio de colaboración que han suscrito las dos entidades.

La plantilla al completo, a excepción de la brasileña Sara Gabrielly que aún no se ha incorporado a la disciplina del club extremeño, se ha sometido a un exhaustivo reconocimiento que ha contemplado contempla auscultamiento, mediciones, pesadas, analíticas y electrocardiogramas, todo supervisado por la doctora Shamila López, quien también ha concretado otras pruebas y exploraciones complementarias.

De esta forma, el Hospital Quirónsalud Cáceres se convierte en el centro médico de referencia del club arroyano, que este sábado 4 de octubre protagonizará su debut liguero, en su propia cancha, ante el Aceites Abril Voleyourense.

