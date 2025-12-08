Jorge González debuta con mínima europea

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Jorge González debutó en una maratón en Valencia y lo hizo con grandes sensaciones de cara al futuro. El atleta emeritense finalizó en el puesto 19, siendo el segundo español en meta con un tiempo de 2h08:35. Jorge González lograba de esta manera la mínima europea (2h09:30) en su primer contacto con la distancia de los 42,195 km con casi un minuto de margen. En la Maratón de Valencia ocho españoles conseguían rebajar la mínima para el Campeonato de Europa. El ganador de la prueba fue el keniano John Korir con un tiempo de 2h02:24.