Jorge Campillo, entre los 20 primeros en México

Se podría decir que Jorge Campillo ha tenido dos días muy buenos y otros dos no tanto en su primera incursión en el Circuito Americano ... de golf. Los días impares repitió actuación calcando un meritorio -4 que le mantuvo con opciones de pelear por los puestos altos del top-10. En los pares retrocedió algo sus prestaciones yéndose a los 70 golpes y perdiendo chance. Pero en general, el estreno del extremeño en el PGA Tour ha sido bastante positivo, con un -10 global terminando en la posición 19, dentro del top-20.

En la última jornada Campillo partía como decimotercero y a solo tres impactos de entrar en el top-10, pero el domingo no le fue tan bien como el sábado, bajó seis puestos en la clasificación y solo pudo arañar un golpe al par del campo, al que ha vencido los cuatro días. Hizo dos birdies y un bogey repitiendo el -1 de dos días antes, por lo que no pudo acceder a posiciones más elevadas. Su nueva tarjeta se la toma como un premio y como una nueva experiencia en su carrera, donde seguirá centrado en el DP World Tour, antes Circuito Europeo. Para ser un 'rookie' en esta competición debe estar satisfecho, ya que en sus dos anteriores participaciones como invitado en el PGA no le fue demasiado bien. En México, en el campo Vidarta Vallarta, ha salvado el honor de la Armada española como su único representante tras las ausencias de Sergio García y Jon Rahm.

El torneo azteca se lo adjudicó el estadounidense Knapp con un global de -19 tras una ardua pelea con el finlandés Valimaki, quien como Campillo también viene del DP World Tour, que le apretó con su -17. Además, el campeón no tuvo su mejor día el domingo, sumando solo el par del campo, por lo que sufrió mucho hasta el triunfo final. Una historia increíble la de Knapp, que hace dos años, frustrado y necesitado de dinero, abandonó el golf para trabajar como portero de discoteca en Costa Mesa natal, en California. Tras ganar el casi millón y medio de dólares por el título en el Abierto de México, seguro que a las discotecas ya solo irá como cliente.