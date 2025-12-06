Jorge Campillo se frena en Sudáfrica
Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00
Tres bogeys frenan el esperanzador inicio de Jorge Campillo en Sudáfrica. El cacereño firmó una tarjeta de 72 golpes en la segunda jornada del Nedbank ... Golf Challenge que le alejan a nueve del liderato que ostenta el noruego Kristoffer Reitan. Campillo mantuvo la regularidad del día anterior durante todo el recorrido, pero se ataascó en los dos últimos hoyos para acabar con el par del campo.
