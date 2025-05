Jorge Campillo firma el par en su cierre del British Open

Fin de la aventura de Jorge Campillo en el Royal Troon Golf Club, en una semana plagada de emociones y de sensaciones encontradas. El desenlace ... de la actuación del jugador cacereño en el British Open no ha sido ni mucho menos el esperado por él mismo, toda vez que había conseguido superar un durísimo corte plagado de suspense y esperaba un rendimiento mayor.

No había más que ver su rictus serio y su gestualidad en cada declaración tras completar los 18 hoyos de su vuelta para saber que tenía más golf dentro del que ha podido exhibir. Ha dejado chispazos y pinceladas de su calidad y talento, pero le ha faltado regularidad, algo de temple en momentos claves y le ha lastrado el lunar de la jornada inaugural.

En su último recorrido, el extremeño firmó el par con 71 golpes, con un balance parejo de bogeys y birdies (cuatro en cada caso), con una salida algo fría, aunque se fue entonando en el ecuador, pero le faltó finura en los últimos hoyos. Se queda lejos de su previsión del sábado, en la que se fijaba como meta bajar del par con holgura, y sin poder darse el gustazo de despedirse del torneo dejando su impronta, «podia haber hecho -3 o -4 fácil y haber hecho otra vez de las mejores vueltas del día», analizaba con pesadumbre, «una pena», se lamentaba. Jorge Campillo pone el broche final con un +8 en la general, que le deja dentro del top-45 con 292 impactos (80, 68, 73, 71).

Un balance que no dejaba satisfecho al cacereño, ya que las condiciones del circuito son bastante propicias para sacar más provecho a su perfil, como él mismo reconocía: «Este grande se adapta bien a mi juego, de hecho, es el único que tendría opción de ganar, si te digo la verdad. Me defiendo bien con viento, no hay que pegarle largo del todo, tampoco es que sea cortísimo». Esa reflexión llegaba plagada de silencios cargados de resignación, con la mente más puesta en la decepción por no haber dado un puñetazo en la mesa en un evento de alcurnia, que en la lectura positiva. Y es que el viernes dejó una tarjeta para el recuerdo sin que nadie fuera capaz de igualar sus guarismos, salvando de esa manera el corte en uno de los 'majors', un hito en su carrera.

Tras la autocrítica, también quiso ensalzar momentos de este domingo, «he pegado tiros hoy muy buenos, del 6 al 16 dudo que haya alguien que le pegue mejor golpe que yo». Sin embargo, cerraba con un epitafio demoledor y muy representativo de lo que resume su paso por el British Open, «el resultado no ha sido tan bueno».

Schauffele, vencedor

El español Jon Rahm, que llegaba con remotas opciones para luchar por el título, finalmente se quedó fuera del podio y fue séptimos, ya que su tarjeta de 68 golpes fue insuficiente para meterse entre el cuarteto de aspirantes en un final trepidante que se decantó para Xander Schauffele, ganador del PGA Championship de Kentucky en mayo y que llega en un gran estado de forma a los Juegos Olímpicos.

En la cita americana, el estadounidense batió el récord de los 'majors' con un -21 y este domingo se ha llevado la jarra de Clarete en la 152 edición del British Open con un -9. A dos golpes del líder empataron por la segunda plaza el también americano Billy Horschel y el inglés Justin Rose, seguidos del sudafricano Thriston Lawrence (-6).