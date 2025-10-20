HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

GOLF

Jorge Campillo cierra en India con buen juego

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

La lucha por el podio del Chapionship India estaba muy cara y era casi una entelequia para las aspiraciones de Jorge Campillo, que partía en ... el top-10 en la jornada definitiva del torneo. El golfista cacereño no desentonó y volvió a cuajar una buena actuación, aunque no fue suficiente para escalar posiciones, terminando undécimo. Firmó una última tarjeta de 68 golpes, con cuatro bajo el par del campo, para un total de -15 en la general, sumando cinco birdies y un solo bogey. El vencedor fue el inglés Tommy Fleetwood (-22).

