Jorge Campillo aguanta el tirón en India
Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00
Jorge Campillo no llegó a la excelencia del primer día en el DP World India Championship, pero rindió a buen nivel ayer en su segundo ... recorrido, manteniéndose por debajo del par del campo (-2), para afrontar las jornadas decisivas del torneo asiático dentro del top-15. Tras un birdie inicial, su ronda se torció con un bogey y un doble bogey consecutivos, a los que supo reponerse, firmando incluso un eagle. El resto de su tarjeta no tuvo grandes oscilaciones y con -7 se coloca a cinco golpes del líder, el inglés Tommy Fleetwood (-12).
