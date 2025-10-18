HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

GOLF

Jorge Campillo aguanta el tirón en India

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Jorge Campillo no llegó a la excelencia del primer día en el DP World India Championship, pero rindió a buen nivel ayer en su segundo ... recorrido, manteniéndose por debajo del par del campo (-2), para afrontar las jornadas decisivas del torneo asiático dentro del top-15. Tras un birdie inicial, su ronda se torció con un bogey y un doble bogey consecutivos, a los que supo reponerse, firmando incluso un eagle. El resto de su tarjeta no tuvo grandes oscilaciones y con -7 se coloca a cinco golpes del líder, el inglés Tommy Fleetwood (-12).

