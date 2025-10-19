Jorge Campillo no afloja en India

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Tiene complicado luchar por le título en el DP World India Championship, pero no imposible. Jorge Campillo volvió a cuajar una gran actuación en la tercera jornada para quedarse a seis golpes del líder, que ahora es el japonés Keita Nakajima. El golfista cacereño firmó una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo el par del campo, para quedarse con -11 en el top-10. Solo cosechó un bogey en su ronda, mientras que alcanzó los cuatro birdies.