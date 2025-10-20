El Jerez da una buena imagen en Talavera, pero pierde otra vez

Si el sábado el Grupo López Bolaños no pudo pasar del empate en casa con los madrileños de El Álamo (2-2) tras una ... mala segunda mitad, el domingo le pasó algo parecido al Jerez Futsal en su visita al campo del Talavera (7-4).

Lo malo es que los templarios se quedaron sin puntuar, aunque lo merecieron, y continúan compartiendo la última posición del grupo 4 de Segunda B con el Tres Cantos. Cuentan con un solo punto en su haber tras la disputa de las 6 primeras jornadas, a 5 puntos de la salvación. Por su parte, el GL Bolaños comparte la segunda plaza con 13 puntos con el propio Talavera, a 3 del líder Albacete.

El Jerez llegó a colocarse con ventaja de 0-2, jugando muy bien, sintiéndose cómodos sobre la pista, pero los manchegos igualaron poco antes del descanso en dos acciones casi seguidas. En la segunda parte, los jerezanos volvieron a ponerse por delante con casta, pero sucumbieron físicamente después ante la eficacia local. El Jerez tuvo oportunidades muy claras para seguir en la pelea por los puntos, pero se quedó sin fuerzas cuando más lo necesitó.

Los goles de los jerezanos fueron obra de Sebi (3) y Dani.