Misma ilusión y el verdugo de siempre en el CV Almendralejo

Pese a que el abismo vigila su periplo desde hace un par de años, transitando por una senda pedregosa, escarpada y plagada de obstáculos, nada ... socava la ilusión del CV Almendralejo. El yugo económico se ha convertido en un compañero de viaje cuya presencia es tan desagradable como ineludible. Y con esa premisa se ha embarcado un año más en otra travesía por Superliga 2 Masculina con la intención de mantener encendida la llama del voleibol extremeño en la segunda categoría nacional. Una apuesta no exenta de riesgos, esfuerzos y decisiones delicadas, como prescindir del sénior femenino.

Saldrán a competir sin un presupuesto cerrado al desconocer las cifras que percibirán de cara a la campaña que se inicia este domingo. «Está aún en el aire». El presidente de la entidad de Tierra de Barros, Luis Miguel Díaz, confía en que la Diputación de Badajoz se involucre y contribuya con alguna cantidad, algo que no ocurrió el curso pasado. «La de Cáceres da al masculino de Primera División 18.000 euros y a nosotros la pacense en Superliga 2 no nos aporta nada». Esa comparativa es el argumento principal para tratar de arañar alguna aportación del ente provincial. La confianza en el Ayuntamiento almendralejense, que se ha comprometido un año más, es plena, pero tampoco ha trascendido cuánto ni la fecha en que inyectará una liquidez perentoria para que las dificultades no se recrudezcan de manera prematura. «No nos va a fallar, como no lo ha hecho nunca, pero nos tiene que ayudar un poco más». Sin embargo, más allá de las partidas para el 2024/25, la principal merma reside en lo pendiente del curso anterior a nivel de subvenciones, «del cien por cien de esas ayudas nos falta el 70%», reconoce el dirigente del conjunto extremeño. La parte correspondiente al Consistorio llegará presumiblemente antes de la conclusión de 2024, «si no, los créditos nos aplastan con los intereses». Con ese panorama, Luis Miguel Díaz lanza una reflexión contundente, «somos de los pocos de la región en una categoría de plata, si no nos valoramos al final desaparecemos».

Respecto a lo meramente deportivo, pese a las estrecheces económicas, el dirigente se muestra satisfecho por la confección del plantel, recibiendo facilidades de muchos de los integrantes para formar parte del proyecto. «Hemos conseguido un equipo amplio para que el entrenador pueda desarrollar su trabajo con calidad». Aunque también ha habido contratiempos, el último hace apenas unas horas, ya que uno de los fichajes, Samuele Petrolito, deberá regresar a su país después de que la Federación italiana reclamara al CV Almendralejo una cuota de 4.000 euros, «es una cantidad inasumible para nosotros. El chico es excepcional, pero no podemos hacerle frente y nos da una pena tremenda».

El que sí reforzará el grupo es Hayden Frear, procedente de la prolífica cantera americana. «Nuestro club llama la atención fuera de nuestras fronteras, universidades y agentes se ponen en contacto con nosotros. Él tenía interés de vivir esta experiencia y de aprender español». Junto al estadounidense compondrán el grupo capitaneado por el técnico Antonio Morán los renovados Fabio García-Moreno, Javier Trujillo y Manuel Barrios 'Peri', así como los nuevos reclutas Sebastián Aguilar, Iván Corrales, Juan Francisco Frías, Sergio Narváez, Roberto Ortiz, Jacinto Fernández, Mario García-Moreno, José Curado y Maxi Fuentes, junto con los canteranos Daniel Durán y David Risco, ambos juniors, y el juvenil Álex Ripa.

La liga echa a rodar este fin de semana y los almendralejenses recibirán en el pabellón San Roque (18.00 horas) al CV Suac Canarias, uno de los rivales potentes y que aspira al ascenso en el grupo C, «tienen un presupuesto que quintuplica el nuestro». El presidente del bloque extremeño reconoce que hay cuentas pendientes con los isleños tras arrebatarles dos jugadores a mitad de temporada, «en sus redes dan por hecho los tres puntos, hay ganas de encontrarnos con ellos». Además de los insulares, resalta la potencia del Grupo Egido Pinto, otro de los favoritos con varias piezas de su plantel procedentes de la élite.

En cuanto a los objetivos, Luis Miguel Díaz enfatiza en la tranquilidad, tanto en la clasificación como en los despachos. «En las tres primeras jornadas veremos qué resultados obtenemos, pero sobre todo necesitamos estabilidad y recuperarnos como institución».