Guillermo Gracia firma un pleno histórico con 6 oros en el Mundial

R. H. Badajoz Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:32

Seis veces al agua y seis veces campeón. Guillermo Gracia no tiene límites y sigue haciendo historia. En el Mundial de Natación Virtus para personas con discapacidad intelectual, en Bangkok, el extremeño con síndrome de Down cerró una semana perfecta: pleno de oros en sus seis pruebas individuales de la categoría II2 (nadadores con síndrome de Down). Además, sumó 6 metales más en las pruebas de relevos con el equipo español masculino y mixto, llevándose un total de 12 podios mundiales.

La última final fue el 200 braza, en la que consiguió el único récord de España (3:18.59) que le faltaba en las pruebas de este campeonato. En los días anteriores ya había rebajado sus propios registros en 400 libre (5:28.52), 800 libre (11:31.30) y 400 estilos (6:26.60), sumando un total de 4 plusmarcas nacionales individuales.

En relevos fue compañero de un equipo que también dio un paso al frente. España volvió a mostrar con el relevo mixto de su categoría que está en la élite mundial, firmando un oro y mejorando su propio récord del mundo (5:09.57) en el 4x100 libres.

La selección FEDDI cerró el Mundial con 21 medallas (10 oros, 6 platas, 5 bronces), 2 récords del mundo y 18 plusmarcas nacionales. España fue cuarta en el medallero entre 31 países y quinta por naciones.

«Entrena como nadie, y no deja de sorprendernos. Qué cabeza, qué control, es la carrera más brutal (el 200 braza) que le he visto en mi vida», afirmaba su padre, Jorge Gracia, tras la última final individual de Guillermo, con toda su familia y el Team Spain en las gradas animándolo a completar el broche de oro de este campeonato.

Guillermo Gracia tiene grabada a fuego una frase que le define: 'Mi capacidad es mayor que mi discapacidad'. El resumen de su extraordinaria actuación mundialista son 6 oros individuales, 6 medallas con el equipo español de relevos (1 oro, 3 platas, 2 bronces), 4 plusmarcas nacionales, un récord del mundo con el equipo de relevos mixto 4x100 libres y mejor nadador con síndrome de Down del mundo (acorde a las estadísticas individuales del campeonato).

Guillermo Gracia ha conseguido movilizar a una comunidad entera, ilusionar a nuevas generaciones y representar con orgullo a un país que cada vez reconoce más el valor del deporte inclusivo. Bangkok ha sido una confirmación, el pasado, presente y futuro de la natación inclusiva tiene nombre propio, y se llama Guillermo Gracia Núñez.

