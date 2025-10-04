HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
Los jugadores del GL Bolaños celebran la victoria ante el filial del Inter Movistar. GL BOLAÑOS
Fútbol sala

El Grupo López Bolaños recupera el terreno perdido

Mientras tanto, el Jerez Futsal vuelve a perder y sigue cerrando la clasificación

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:39

Comenta

Cara y cruz para los dos representantes extremeños en el grupo 4 de Segunda B. El Grupo López Bolaños goleó al filial del Movistar Inter B (6-1) para retornar a las plazas de playoff de ascenso. Por su parte, el Jerez Futsal cayó en casa del Sporting La Nucía (5-1) y acumula una semana más en lo más bajo de la tabla.

El GL Bolaños recuperó la sonrisa después de la primera derrota la anterior jornada y se dio un festín a costa del Inter B. Eso sí, no fue fácil para los fontaneses, aunque fueron superiores en el cómputo global. Manuel (2), Fede, Román, Jesús y Álex fueron los goleadores locales en un choque de ida y vuelta. La calidad visitante fue contrarrestada por la de los dirigidos por Víctor Pecero, sumando además la experiencia para solventar el envite. Fede fue expulsado con 2-0, momento en el que los madrileños se apuntaron su gol.

El Jerez, entretanto, no pudo sacar nada positivo en su desplazamiento más largo de la temporada. Perdió en la pista alicantina de La Nucía, que estuvo mucho más certero en sus ocasiones para llevarse los puntos en juego. Piku marcó el momentáneo 2-1 con el que acabó la igualada primera mitad. En la segunda, no hubo reacción templaria ante el mejor físico local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  3. 3

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  4. 4 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  5. 5 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  6. 6 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  7. 7 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  8. 8 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10 Cáceres enloquece con el brunch

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Grupo López Bolaños recupera el terreno perdido

El Grupo López Bolaños recupera el terreno perdido