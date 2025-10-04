El Grupo López Bolaños recupera el terreno perdido

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Sábado, 4 de octubre 2025, 21:39 Comenta Compartir

Cara y cruz para los dos representantes extremeños en el grupo 4 de Segunda B. El Grupo López Bolaños goleó al filial del Movistar Inter B (6-1) para retornar a las plazas de playoff de ascenso. Por su parte, el Jerez Futsal cayó en casa del Sporting La Nucía (5-1) y acumula una semana más en lo más bajo de la tabla.

El GL Bolaños recuperó la sonrisa después de la primera derrota la anterior jornada y se dio un festín a costa del Inter B. Eso sí, no fue fácil para los fontaneses, aunque fueron superiores en el cómputo global. Manuel (2), Fede, Román, Jesús y Álex fueron los goleadores locales en un choque de ida y vuelta. La calidad visitante fue contrarrestada por la de los dirigidos por Víctor Pecero, sumando además la experiencia para solventar el envite. Fede fue expulsado con 2-0, momento en el que los madrileños se apuntaron su gol.

El Jerez, entretanto, no pudo sacar nada positivo en su desplazamiento más largo de la temporada. Perdió en la pista alicantina de La Nucía, que estuvo mucho más certero en sus ocasiones para llevarse los puntos en juego. Piku marcó el momentáneo 2-1 con el que acabó la igualada primera mitad. En la segunda, no hubo reacción templaria ante el mejor físico local.

