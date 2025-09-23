HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Celebración de un gol del Grupo López Bolaños en un partido de liga de Segunda B. GL BOLAÑOS
Fútbol sala

El Grupo López Bolaños jugará en Madrid la segunda ronda de la Copa del Rey

Al equipo de Fuente del Maestre le toca enfrentarse como visitante al Espínola Chamartín, de Tercera, a partido único

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:20

El Grupo López Bolaños jugará el 7-8 de octubre una de las 13 eliminatorias, a partido único, que se disputarán de la segunda ronda de la Copa del Rey. El único equipo extremeño en el torneo, que milita en el grupo 4 de Segunda B, se medirá a domicilio al madrileño Spínola Chamartín, del grupo 4 de Tercera, tras el sorteo celebrado este martes por la Real Federación Española de Fútbol.

El equipo de Fuente del Maestre accedió a esta ronda tras deshacerse, también fuera de casa de un rival de inferior categoría, el paisano Granja (1-2) en un choque muy disputado. Mientras, el conjunto de Madrid ganó en su propia cancha en la tanda de penaltis por 3-2 al Albense, de Segunda B, tras empatar a 5 goles.

Eso da muestras de lo competitivo que es el Spínola, un serio aviso para el cuadro de Víctor Pecero, que ha comenzado la liga venciendo las dos primeras jornadas. «Afrontaremos ese partido con mucho respeto y ganas de pasar una ronda más, pero hay que tener en cuenta el largo viaje, que será entre semana, y las bajas de los jugadores que no podrán desplazarse por motivos laborales», apunta el preparador fontanés.

