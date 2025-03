Un gimnasta de 16 años denuncia que una nueva normativa le obliga a dejar de competir

Amador Gómez Madrid Martes, 3 de diciembre 2024, 13:59 | Actualizado 19:35h. Comenta Compartir

Gonzalo García, un joven de 16 años que practica gimnasia estética de grupo, ha recogido más de 12.000 firmas en tres días en Change.org denunciando que una nueva normativa «absurda y discriminatoria» dificulta a los chicos participar en este deporte. Gonzalo García es el único miembro masculino de su equipo, el Club Rítmica Cartagena, que el pasado mes de noviembre ganó el oro en el Mundial de la disciplina, y asegura que por ello se ve obligado a dejar de competir.

«Ha sido increíble representar a España y sentir el reconocimiento del sacrificio que lleva todo esto por detrás. Desgraciadamente esto ya no será posible para mí a partir de esta próxima temporada debido a esta nueva norma absurda y discriminatoria. Me parece muy triste que a día de hoy, en 2024, tengamos que lidiar con cosas como esta. Es momento de cambiar esta situación injusta», ha escrito Gonzalo García en Change.org/QuieroCompetir.

«He trabajado muy duro durante años para ser mejor cada día, superar retos y cumplir mis metas. Sin embargo, hoy me enfrento a una realidad injusta: una nueva normativa de la gimnasia estética que dificulta la participación de los chicos en este deporte«, insiste el joven gimnasta. Explica que en esta última temporada, para poder competir en categoría mixta, hacía falta la participación de al menos un chico, pero que a partir de este año, para que un equipo mixto pueda competir, es obligatorio contar con al menos dos integrantes masculinos. «De no cumplirse este requisito, el equipo será descalificado y no podrá participar en la competición», lamenta en su petición.

«Esta norma es un gran problema, ya que en mi equipo soy el único chico», lamenta quien reconoce que resulta muy complicado encontrar otros jóvenes interesados en este deporte. A través de Change.org/QuieroCompetir Gonzalo García solicita a la junta directiva de la IFAGG (Federación Internacional de Gimnasia Estética de Grupo) que retire esta norma «y trabaje por una gimnasia estética igualitaria, donde todos podamos competir juntos y en igualdad de condiciones, sin importar nuestro género». «La igualdad y la pasión por el deporte deben estar por encima de cualquier regla que discrimine», reclama para solicitar más apoyos.