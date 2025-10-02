HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El moralo Nacho Castro durante la competición. Lucas Tozzi
Kitesurf

El extremeño Nacho Castro, entre los mejores kitesurfistas jóvenes de España

Con 13 años, el deportista moralo ha terminado entre los diez primeros en categoría sub-14 del único campeonato nacional, celebrado en Tarifa

Eloy García

Navalmoral de la Mata

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:15

Comenta

Ignacio Castro Márquez terminó entre los diez primeros clasificados en el Campeonato de España de Kitesurf celebrado recientemente en Tarifa (Cádiz), en modalidad freestyle categoría sub-14. Las habilidades demostradas por Castro son más que sorprendentes, teniendo en cuenta que reside en Navalmoral de la Mata, a cientos de kilómetros de la costa y de cualquier pantano apto para la práctica de este deporte.

El nivel de la competición, organizada por la Spain Kiteboarding League (S.K.L.) en la playa Valdevaqueros, queda patente al tratarse de la única prueba nacional en España. Solo se conoce el orden de los primeros, pues habitualmente en sub-14 no hacen ranking por debajo del cuarto puesto.

Ser de secano, como se dice popularmente, no ha sido óbice para tan sorprendente progresión (comenzó a practicarlo en 2020), en parte gracias a su entorno familiar, con unos padres deportistas que al menos dos veces al mes se desplazan a la costa, principalmente a Isla Canela (Huelva), por ser la más cercana a Navalmoral.

«Nosotros empezamos a practicar este y otros deportes de mar en 2006, así es que el niño siempre ha estado en este entorno. Se ha criado viéndonos y practicando, este y otros, como el fútbol», explica su madre, Natalia, quién señala que también practica surf y fútbol, entre otros. De hecho, también juega en Primera División con el Navalmoral Fútbol Sala.

Nacho, como le gusta que lo llamen, acudió al campeonato invitado por el club Isla Canela Kite, al que pertenece. A sus 13 años midió sus fuerzas con otros jóvenes de su edad, la inmensa mayoría con la posibilidad de practicar en el mar casi a diario.

No es el caso de este joven 'rider', cuyos padres han habilitado una zona con parte del equipamiento en el sótano de casa para que pueda entrenar en seco. A veces se desplazan a Valdecañas, pero no suele tener las condiciones de viento suficiente.

«Quiero seguir yendo a campeonatos, porque a nivel competitivo tengo amigos que también participan y me motivan a ir. Además, creo que con el nivel que tengo puedo conseguir cosas, ganar campeonatos e incluso ir al mundial (GKA Kitesurf World Tour). Ese es uno de mis objetivos», concluye Nacho Castro.

