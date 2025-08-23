HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo La primera etapa de la Vuelta a España, en directo
Estefanía Fernández. AFP
Piragüismo

Estefanía Fernández se mete en la final con el K2 500

La emeritense sigue teniendo opciones de medalla en esta prueba tras superar su semifinal como tercera clasificada

R. H.

Badajoz

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:50

Suma y siguen las alegrías extremeñas en el Mundial de Piragüismo que se está celebrando este fin de semana en Milán. Tras colgarse la medalla ... de oro en el K4 500 el pasado viernes, Estefanía Fernández ha conseguido un billete para la Final A del K2 500 junto a Begoña Lazkano. Este pase a la última gran prueba lo han logrado tras cruzar la línea de meta en tercera posición. Esta final se celebrará este domingo a las 11.01 horas. Además, la extremeña tendrá una jornada intensa al participar también en una de sus especialidades, el K1 5000, donde ya sabe lo que es ser campeona del mundo tras su brillante actuación en Alemania el pasado 2023. Esta prueba se llevará a cabo a las 15.15 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura
  3. 3 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  4. 4

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  5. 5

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  6. 6 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  7. 7 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  8. 8 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  9. 9

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  10. 10 Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estefanía Fernández se mete en la final con el K2 500

Estefanía Fernández se mete en la final con el K2 500