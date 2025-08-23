Estefanía Fernández se mete en la final con el K2 500

Suma y siguen las alegrías extremeñas en el Mundial de Piragüismo que se está celebrando este fin de semana en Milán. Tras colgarse la medalla ... de oro en el K4 500 el pasado viernes, Estefanía Fernández ha conseguido un billete para la Final A del K2 500 junto a Begoña Lazkano. Este pase a la última gran prueba lo han logrado tras cruzar la línea de meta en tercera posición. Esta final se celebrará este domingo a las 11.01 horas. Además, la extremeña tendrá una jornada intensa al participar también en una de sus especialidades, el K1 5000, donde ya sabe lo que es ser campeona del mundo tras su brillante actuación en Alemania el pasado 2023. Esta prueba se llevará a cabo a las 15.15 horas.

El resto de representantes extremeños en este mundial también han empezado su lucha en el apartado de paracanoe. El primero de ellos Juan Antonio Valle en el KL3 200, que ha conseguido clasificarse para la Final B tras quedar en cuarta posición en su semifinal, a menos de una décima del surcoreano Choi, lo que le hubiera dado el billete a la Final A. El extremeño culminará su participación en Milán intentando hacer un gran papel en su final programada para las 9.35 horas de este domingo.

Por último, Inés Felipe, no ha tenido tanta fortuna y se ha quedado bastante lejos de clasificarse a la final del KL2 200 tras quedar en quinta posición en su respectiva semifinal, por detrás de la española Carlota Blanca, que se quedó a un suspiro de meterse en la final. Tras este resultado, la participación de la pacense ha concluido y desde ya trabajará para prepararse para las siguientes pruebas que tiene por delante.