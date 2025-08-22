Estefanía Fernández, campeona del mundo con el K4 500 en Italia La emeritense hace historia junto al equipo español y logra la medalla de oro tras una remontada brillante

Milán siempre quedará en la memoria para los amantes del piragüismo a partir de hoy. El equipo español del K4 500 femenino, con tinte extremeño gracias a la presencia de Estefanía Fernández, se han colgado la medalla de oro y, con ello, se han proclamado campeonas del mundo. La carrera s decidió por un suspiro.

Cuando el equipo chino parecía que se iba a hacer con el primer escalón del podio, el cuarteto formado por la extremeña, sumado a Sara Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo, consiguieron dar todo de sí en el tramo final para imponerse y conseguir un hito que quedará para la historia de nuestro deporte. Fernández también competirá durante este fin de semana en las semifinales del K2 500 de este sábado, y en la final del K1 5000 del próximo domingo a las 15:15.

Además, durante estas jornadas intensas en la ciudad italiana, Inés Felipe y Juan Antonio Valle también competirán por rendir a un gran nivel y poner al deporte extremeño en la cima del mundo, en el caso de esto dos últimos, en paracanoe.

