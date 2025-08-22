HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estefanía Fernández tras proclamarse campeona del mundo. RFEP

Estefanía Fernández, campeona del mundo con el K4 500 en Italia

La emeritense hace historia junto al equipo español y logra la medalla de oro tras una remontada brillante

R. H.

Badajoz

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:16

Milán siempre quedará en la memoria para los amantes del piragüismo a partir de hoy. El equipo español del K4 500 femenino, con tinte extremeño gracias a la presencia de Estefanía Fernández, se han colgado la medalla de oro y, con ello, se han proclamado campeonas del mundo. La carrera s decidió por un suspiro.

Cuando el equipo chino parecía que se iba a hacer con el primer escalón del podio, el cuarteto formado por la extremeña, sumado a Sara Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo, consiguieron dar todo de sí en el tramo final para imponerse y conseguir un hito que quedará para la historia de nuestro deporte. Fernández también competirá durante este fin de semana en las semifinales del K2 500 de este sábado, y en la final del K1 5000 del próximo domingo a las 15:15.

Además, durante estas jornadas intensas en la ciudad italiana, Inés Felipe y Juan Antonio Valle también competirán por rendir a un gran nivel y poner al deporte extremeño en la cima del mundo, en el caso de esto dos últimos, en paracanoe.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  3. 3 Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
  4. 4 Una calle de Extremadura se cuela entre las más caras de España para comprar vivienda
  5. 5 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  6. 6 Herido grave un joven de 22 años tras sufrir una caída con un patinete en Badajoz
  7. 7 Siete investigados en Badajoz por alterar pruebas durante la detección de tuberculosis bovina
  8. 8 Herido grave un camionero tras una salida de vía cerca de Jerez de los Caballeros
  9. 9 Cinco platos que creías típicos de toda España, pero son de Extremadura
  10. 10 Un árbol se desploma sobre un hombre en el paseo de Cánovas de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estefanía Fernández, campeona del mundo con el K4 500 en Italia

Estefanía Fernández, campeona del mundo con el K4 500 en Italia