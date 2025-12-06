Doble compromiso para el Almendralejo
Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00
El CV Almendralejo afronta este fin de semana un doble compromiso en tierras alicantanas. El equipo de Antonio Morán visita este sábado al Almoradí (18. ... 00 horas) y el domingo al Xátiva (12.00 horas), dos rivales de la parte alta siendo tercero y quinto, respectivamente. Por tanto, una salida exigente, pero ideal para rcortar distancias con la cabeza.
