Doble ascenso del Capex

El Capex vive su particular semana fantástica. Las buenas noticias no paran de sucederese en Villafranca y si el viernes se hacía oficial el regreso del equipo masculino a División de Honor, este martes el club recibía la comunicación de que el femenino también ascendía a Primera División.

El Capex volverá a representar al atletismo extremeño en División de Honor masculina. La renuncia del Atletismo Numantino por motivos económicos le devuelve a la máxima categoría un año después. El club de Villafranca se quedó a las puertas del ascenso el pasado mes de junio en el encuentro final en el estadio Los Pajaritos de Soria donde finalizó en cuarta posición a solo 8 puntos de la segunda plaza de ascenso. El Capex ha sido repescado por la RFEA al ser el club con mejor puntuación global después de su exitosa última temporada.

Ampliar El equipo femenino del Capex celebra el tercer puesto en la final por el ascenso a Primera División en Valladolid. CAPEX

El femenino también regresa a Primera División tras quedar tercero en la final por el ascenso de Valladolid debido a la renuncia a la categoría del FC Barcelona, que unida también a la de Las Celtíberas, de la extremeña Miram Murillo, en División de Honor ha dejado dos vacantes en Primera al cubrir su salida el Tenerife CajaCanarias en la élite. Así, suben Celta y Capex porque el Valladolid, segundo en la clasificación, también ha rechazado la plaza en la categoría de plata.

Jesús Nieto deja de ser presidente

Un doble premio que pone broche de oro a la trayectoria de Jesús Nieto, que en septiembre dejaba la presidencia por motivos personales después de 13 años. Martín Martínez ha asumido el cargo de presidente en funciones mientras se desarrolla el proceso electoral para elegir nuevo dirigente.

