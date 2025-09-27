Difíciles escollos para el Grupo López Bolaños y el Jerez esta jornada

Miguel Camacho NAVALMORAL DE LA MATA. Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El grupo 4 de Segunda B, donde están encuadrados los dos equipos extremeños de la categoría, llega este sábado a la tercera jornada. El Grupo López Bolaños, que encabeza la clasificación con pleno de puntos junto a dos equipos más, visitará la pista del Albacete (19.15 horas), al tiempo que el Jerez Futsal, que sumó su primer punto el pasado sábado, recibirá la visita del Rivas (19.00). Se da la circunstancia de que ambos rivales tienen 4 puntos en su haber, por lo que no conocen aún la derrota, y vuelven una temporada más a ser aspirantes a estar entre los 4 primeros para pelear por el ascenso.

El conjunto templario sabe de la dificultad de la empresa, pero buscará un triunfo reconfortante con la ayuda de sus seguidores después del buen encuentro disputado la jornada anterior, aunque el empate en Cobisa (3-3) se le quedó corto. El Rivas madrileño empató en Alcorcón (6-6) en su primera salida y venció en su debut casero al Villalba (4-3).

Por su parte, el GL Bolaños viaja con el propósito de seguir sumando en una cancha complicada para hacerlo, pero los fontaneses son optimistas por su buen momento y por la fortaleza defensiva que hasta ahora están mostrando. El Albacete se estrenó venciendo al Inter B (7-4) y empató el fin de semana pasado en Tres Cantos (3-3).