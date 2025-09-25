Dávila y Vaquero, campeones regionales

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Sergio Dávila y Helena Vaquero se proclamaron campeones de Extremadura absolutos en el torneo celebrado en el Real Club de Tenis Cabezarrubia de Cáceres. Los números uno y dos del ránking confirmaron los pronósticos tanto en categoría masculina como femenina. Sergio Dávila se impuso en la final a Jorge Aza por 6-2 y 6-4, mientras que Helena Vaquero vencía a Paula Oliva también en dos sets. En benjamín, Julio Barroso lograba el título.