HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GOLF

Comienzo irregular de Campillo en Madrid

R.H.

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Jorge Campillo tuvo un inicio irregular en su puesta en escena en el Open de España que se disputa en el Club de Campo Villa ... de Madrid. El golfista cacereño alternó momentos de cierta brillantez con tramos en los que se atascó, impidiéndole acabar por debajo del par (+1), firmando una tarjeta de 72 golpes en la primera jornada disputada este jueves. El extremeño cosechó seis bogeys y cinco birdies, con un mejor desempeño entre los hoyos 14 al 18, permitiéndole mantenerse en una zona intermedia de la tabla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  5. 5 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  6. 6

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  7. 7 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  8. 8 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  9. 9 Los sindicatos docentes rompen su relación con Educación hasta que haya un acuerdo salarial
  10. 10 La tarta de queso de este chef extremeño se come al revés y está triunfando en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Comienzo irregular de Campillo en Madrid