Comienzo irregular de Campillo en Madrid
R.H.
Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00
Jorge Campillo tuvo un inicio irregular en su puesta en escena en el Open de España que se disputa en el Club de Campo Villa ... de Madrid. El golfista cacereño alternó momentos de cierta brillantez con tramos en los que se atascó, impidiéndole acabar por debajo del par (+1), firmando una tarjeta de 72 golpes en la primera jornada disputada este jueves. El extremeño cosechó seis bogeys y cinco birdies, con un mejor desempeño entre los hoyos 14 al 18, permitiéndole mantenerse en una zona intermedia de la tabla.
