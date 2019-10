Cienfuegos, cada vez más cerca de la gloria Javier Cienfuegos en la jaula de lanzamiento del Estadio Internacional Khalifa. :: AFP El lanzador montijano queda séptimo con diploma mundialista y con la sensación de haber podido subir al podio JAVI PÉREZ Badajoz Jueves, 3 octubre 2019, 08:45

Tenía a toda Extremadura pendiente de la televisión. Agarrados al sofá, mordiéndose las uñas, el corazón a mil. Una hora de nervios, suspense, esperanza, tensión, cábalas y de soñar. Sobre todo soñar. Javier Cienfuegos nos hizo partícipes de una jornada histórica para el deporte español. No pudo ser. Por poco. Las medallas se quedaron a poco más de un metro y medio. A su alcance. Con su marca habría sido plata. El podio lo tenía en su mano. Pero se vuelve para Montijo con un diploma mundialista. Cienfuegos acabó sus quintos Mundiales con un histórico séptimo puesto con un mejor lanzamiento de 76,57, el primer martillista español que se metía en una final de una cita planetaria. Orgullo extremeño.

Empezó de manera tímida con 73,25 en la undécima posición y 74,73. El plusmarquista montijano tuvo que remar contrarriente y jugársela en el tercer intento. Fue su momento crítico. Y superó la presión. Como el día anterior en la clasificación. Lanzó el martillo a unos exactos 76,00 metros y estaba dentro. Se veía dentro. Porque faltaba por lanzar el catarí Ashraf El Seify y tocaba cruzar los dedos. Se metió en la mejora con la séptima marca. Seguía en el concurso. «Hemos tenido que sufrir por no asegurar la mejora, pero he ido a los tres tiros con todo el alma y a disfrutarlo», declaraba Cienfuegos a los micrófonos de Teledeporte mientras daba un abrazo de consuelo a un irritado Orlando Ortega por sentir que le habían arrebatado la medalla en los 110 vallas.

El polaco Pawel Fajdek había soltado el martillo hasta los 80,16 en el tercero y lo hizo volar hasta los 80,50 en el cuarto. Por detrás, sorprendentemente el francés Quentin Bigot se había colocado con 79,19 y muy cerquita el húngaro Bence Halász con 78,18. Cienfuegos fue escalando hasta hacer los 76,57 en el cuarto. Ya liberado. La progresión invitaba a soñar. Pero en el quinto se quedó corto (76,01). «Sabía que la medalla podía estar en los 78», recapitulaba ya relajado, una vez soltada toda la adrenalina.

«Hemos tenido que sufrir por no asegurar la mejora, pero he ido a los tres tiros con el alma y a disfrutarlo» Javier Cienfuegos Lanzador de martillo

«Estoy pensando ya en los Juegos Olímpicos. Me veo peleando con ellos y tenemos las medallas ahí»

«Te has colocado en la lista de los mejores, ahora solo te toca seguir para que venga esa medalla» extremeño también en el mundial

Y no era algo imposible para Cienfuegos. Con su récord de España (79,38) habría sido plata. Incluso también con su anterior plusmarca (78,70) que le dio su noveno título nacional en La Nucía a principios de septiembre. Lo ha batido cuatro veces desde marzo. Volvía a tener que resolver la situación en el último, in extremis. Otra vez la presión. Pero el martillo rozó la red y frenó su vuelo. Marcó 74,64 y los sueños se quedaron en Doha. Pero continuarán en Tokio. «Estoy pensando ya en los Juegos Olímpicos, me veo peleando con ellos y tenemos las medallas ahí. Vamos a seguir soñando», sostenía con seguridad. La que le ha dado el día a día con el incansable Antonio Fuentes en Montijo, el trabajo de Carlos Burón para mejorar la fuerza y de Juan José ('Jotas') Ortega con el control de la alimentación. Entre los tres le han llevado en volandas al olimpo del martillo. «Me veo con los mejores. El complejo que tenía en los grandes campeonatos me lo he quitado, he tirado esa pared», decía. «No me puedo permitir no estar contento», repetía exultante y con cierta rabia.

Pawel Fajdek renovó su cuarto título mundial consecutivo con 80,50. El único que pasó de los 80. Seguido de Bigot (78,19) y de Halász (78,18). La decepción fue el otro polaco Wojciech Nowicki. El líder mundial del año se quedó fuera del podio con la cuarta plaza con 77,69.

Los mensajes de ánimo y agradecimiento no cesaron por parte de todo el deporte extremeño. «Este año te has colocado en la lista de los mejores, ahora solo te toca seguir para que venga esa medalla. Gracias por hacernos a todos vibrar contigo en la primera final de un Mundial para el martillo español», le escribió el otro extremeño en el Mundial Álvaro Martín -compite el viernes- nada más concluir su actuación.