Tiempo de cazadores

En estos tiempos en que es más fácil que nunca el acceso a la información, cualquiera de nosotros podría pensar que ello podría contribuir al conocimiento en general, a la formación intelectual y cultural de las personas, o incluso servir para que, actividades aparentemente endogámicas como la caza, sean conocidas por todo el mundo. No sé si por pardillos, torpes o ignorantes hemos hecho de la oportunidad nuestro yugo, construyendo una imagen deteriorada de la caza con las miserias ajenas. Hemos hablado en numerosas ocasiones de la importancia económica de la caza, de la importancia social, cultural y también ambiental de una actividad con una fuerte implantación en el territorio. Tales motivos quizá –digo solo quizá– nos hayan hecho apartarnos de la ética y la estética de y en la caza. Mequetrefes, revuelve charcos y abraza farolas son solo unos pocos de tantos y tantos que somos, que confunden churras con merinas, que confunden el buen hacer en la caza, la valentía de unos perros, o el ser buen cazador, con su propio narcisismo, arrogancia y egocentrismo. ¡Basta! ¿Hasta cuándo vamos a seguir aplaudiendo esto? ¿Cuánto más vamos a seguir callando ante tal humillación? No quiero verlo más, no quiero que me enseñes tus heridas de guerra, esas son para llevarlas en silencio y con dignidad. No quiero que me enseñes tus grandes cacerías con cientos de animales muertos en una pantalla fría, inerte, descontextualizada de todo y abierto a todo. No quiero seguir dando carnaza a las hienas que nos van devorando vivos; y tú, insensato, lo estás haciendo. Malditos soberbios, yonquis de la adulación, el halago y el 'Me gusta' del Facebook, ¡vais a acabar con todo! Como buenos arrogantes, rechazaréis la crítica y nunca reconoceréis vuestros errores; seremos los demás, la gente sensata, honesta y humilde, quienes tengamos la obligación de daros la espalda y no ser cómplices del despropósito. Yo quiero ver en una pantalla la verdad de la caza, lo que veo hacer en el campo a la mayoría de cazadores. Quiero ver la alegría de un perro cazando, la complicidad con su cazador. Quiero ver una sonrisa, los nervios de un lance, la armonía de la naturaleza, el equilibrio que nuestra ética, la evolución y las leyes han propiciado entre presa y predador (humano). Quiero ver a los miles de jóvenes que dan vida a este maravilloso deporte, a las mujeres que cada vez más deciden ser verdaderas protagonistas de nuestro destino. Quiero ver el futuro con claridad, con la bondad de un chiquillo, los ojos puros de una mujer y la pasión de un hombre. Quiero que hagamos las cosas bien, ¿para qué si no nos partimos la cara en la Federación Extremeña de Caza todos los días? Para que hagamos las cosas bien y poder garantizar un horizonte digno para la caza. Dice Antonio Pérez Henares, en su obra 'Tiempo de Hormigas', que el problema que tenemos hoy es que ya ni nos atrevemos a decir ciertas cosas, que cada vez son más tabú y nos causa pavor defenderlas. Nos rendimos a la tiranía de lo que se supone debemos pensar, y callamos acobardados porque podemos ser condenados y excluidos. La gente que se niega a meterse en las trincheras es cada vez menos o, aunque sean más, se guardan mucho de asomar la cabeza, no sea que se la vuelen desde los dos lados. Estoy convencido de que es tiempo de no callar, de reivindicarse, tanto dentro como fuera del colectivo, a riesgo de que nos vuelen los sesos. Es tiempo de cazadores de verdad. La caza no es un gueto, aquí no se protege al delincuente, al que mancilla nuestra imagen, al que tira por tierra el esfuerzo y compromiso de la mayor parte de los cazadores. ¡Quien la hace, la paga! Tanto dentro, como fuera del colectivo cazador. «No he de callar por más que con el dedo / ya tocando la boca o la frente / silencio avises o amenaces miedo» (Francisco de Quevedo).