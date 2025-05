La mujer cazadora es joven y con estudios

Viernes, 24 de marzo 2023, 10:39 Comenta Compartir

Fundación Artemisan y la Universidad de Extremadura han publicado el primer estudio sobre la Mujer Cazadora en España, que fue presentado en la jornada 'Mujer y Caza' organizada por la primera de estas dos entidades el pasado 1 de marzo. La conclusión principal a la que llega dicho estudio, coordinado por Ignacio Rengifo, es que el perfil medio de las cazadoras en España es el de mujeres jóvenes, menores de 40 años, con estudios medios superiores y con profesiones muy diversas.

Para la gran mayoría de las mujeres, la práctica de la caza es una actividad de ocio a la cual dedican unos 50 días al año. Además de considerarlo como una oportunidad para estar en contacto con la naturaleza y disfrutar del campo junto a familiares y amigos, las mujeres cazadoras también valoran muy positivamente los aspectos relacionados con la conservación.

Trato discriminatorio

Por norma general, del estudio se desprende que dentro de la comunidad cinegética no se aprecia un trato discriminatorio hacia la mujer, considerando que tienen un rol visible y activo. Tanto mujeres como hombres piensan que se están dando importantes pasos para promover la incorporación de la mujer al sector cinegético y que su integración va a ser una cuestión fundamental para el futuro de la caza. No obstante, los encuestados de ambos sexos también coinciden en afirmar que la percepción generalizada para quien no pertenece a la comunidad cinegética es que la caza es una actividad muy masculinizada.

Se estima que el número de mujeres cazadoras en España es de alrededor de 11.000, una cifra que no ha parado de crecer en los últimos años y que se confirma cuando observamos el número de sus licencias federativas, que se ha multiplicado por cuatro en la última década.

Esta tendencia está siendo determinante para afianzar el relevo generacional y asegurar que la caza gozará de un futuro próspero.