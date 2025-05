«Jugamos un papel importante en el mantenimiento de las especies»

Viernes, 24 de marzo 2023, 10:45 Comenta Compartir

La Sociedad Local de Cazadores 'Virgen de Nazaret' de Garlitos, en La Siberia extremeña, gestiona uno de los ocho cotos en donde la temporada cazada se pudo cazar la tórtola de forma experimental. Hablamos con Juan Carlos Ruiz, uno de los responsables que lleva años trabajando en la gestión de esta especie.

–Juan Carlos, vuestro coto fue uno de los autorizados para la caza experimental de la tórtola la temporada pasada, ¿cómo valorarías la experiencia?

–La valoración es muy buena porque volver a permitir algo que previamente se había prohibido, teniendo en cuenta la campaña que hay ahora mismo contra los cazadores, ya es un hito. Desde el punto de vista del esfuerzo que supone, yendo a echar a comer periódicamente, para luego tener un cupo tan corto, uno realmente no sabe si merece la pena, y eso que tenemos la ayuda de la Federación. Sí que merece la pena por el hecho de poder decir que en Extremadura todavía hay cotos donde se puede cazar tórtola, pero con un cupo muy reducido para todo el esfuerzo que eso supone.

Esfuerzo enorme

–El esfuerzo es muy grande para los resultados que se obtienen.

–Sí, se hace un esfuerzo grandísimo. Nosotros valoramos y reconocemos la labor de las instituciones por haber tenido la valentía de permitir la caza sobre una especie que ya se había prohibido, eso es muy positivo para Extremadura. Nuestra Sociedad lleva años trabajando en la recuperación de la tórtola mediante conteos, con comederos y otro tipo de medidas, para encontrarnos luego con un cupo cerrado, eso te hace valorar el esfuerzo.

–La Junta de Extremadura ha ampliado el número de cotos participantes en el Plan de Caza Adaptativa, ¿cómo lo valora?

–Positivamente. La valoración es que el esfuerzo realizado por unos cuantos el año pasado se ha traducido en algo beneficioso para otros al año siguiente. Nosotros en ese sentido seguiremos trabajando para llevar a cabo las medidas que se contemplan en el Plan de Gestión Adaptativa.

–¿Qué tipo de medidas han implementado en su coto para la recuperación de la tórtola?

–Nosotros mantuvimos comederos específicos durante todo el año. Aunque finalmente se nos fijó un día de caza con un cupo muy reducido y pese a que algunos no somos de Garlitos y vivimos relativamente lejos, esos comederos han estado atendidos, nunca se han quedado sin comida. Para los conteos hemos tenido ayuda de personal técnico de la Federación.

–¿Permitir la caza de un pequeño número de ejemplares puede motivar a otros cazadores a involucrarse en la conservación de la tórtola?

–Yo creo que sí. Esto produce un efecto contagio. La experiencia en cuanto a otras especies cinegéticas es que cuando se ha prohibido su caza no han vuelto a permitirla. La verdad es que nosotros pensábamos que el año pasado ni siquiera nos iban a dar permiso, al final cazamos el último fin de semana. Creo que es algo positivo y que puede funcionar como efecto contagio para que otras sociedades locales y otros cotos se impliquen. Si el cupo es reducido pues es reducido, pero más adelante intentaremos que ese cupo se amplíe si realmente la población mejora.

–¿Crees que la sociedad cinegética en Extremadura está concienciada sobre la situación de la tórtola?

–Vamos dando pequeños pasos en pensar que la caza no solo es matar, sino que la caza es algo que tiene que ver con la gestión y el mantenimiento del hábitat. En eso sí soy optimista, porque a la gente joven ya se le trasmite otras cosas. Hace unos años el cazador solo pensaba en matar pero hoy por hoy, después de los malos años que pasamos, la gente está concienciada en que jugamos un papel importante en el mantenimiento de las especies y de los hábitats. Por eso es importante que los cazadores se involucren, por nosotros y por como nos ve y percibe la sociedad.

Pasos importantes

–¿Vamos por el buen camino en la recuperación de la tórtola?

–Indudablemente, estamos dando pasos importantes en ese sentido, y eso es algo que hay que agradecer a la Federación por su implicación. Luego hay que contar con más cosas que quizás no dependan de nosotros, como el cambio climático. La siembra de los agricultores, por ejemplo, es algo que influye mucho, porque la tórtola estaba muy ligada a las siembras tradicionales que ahora mismo no se hacen. Una medida muy importante, que me ha sorprendido gratamente, es la nueva Política Agraria en el olivar, que yo creo que va a suponer un aumento de la tórtola porque se van a dejar márgenes sin quemar y esto puede ayudar a la cría. Es un primer paso, pero dependemos de muchos más factores.

–¿Qué sentiste al ser uno de los pocos afortunados que ha podido cazar tórtola en España?

–Fue muy efímero porque llegamos rapidísimo al cupo. Es verdad que había muchas tórtolas, pero respetamos el cupo, que era de 48 ejemplares entre los dos comederos del acotado. En apenas una hora habíamos terminado. Teniendo en cuenta todo el trabajo hecho y tiempo invertido durante los meses previos, se nos hizo muy corto ese momento. Pero sí, en ese momento nos sentimos unos privilegiados.