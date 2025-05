Científicos avalan la gestión de la tórtola en los acotados cinegéticos

Viernes, 24 de marzo 2023, 10:41 Comenta Compartir

Un nuevo artículo científico elaborado por la Universidad de Extremadura (UEx), Fundación Artemisan y la Universidad de León (ULE) avala que la gestión de la tórtola en los cotos cinegéticos ayuda a conservar sus poblaciones.

La mayor parte de los datos con los que se ha elaborado el estudio fueron tomados en Extremadura durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2020. Todos los acotados donde se ha llevado a cabo la investigación realizaron aporte de alimento durante estos años, confirmándose que aquellos cotos que ofrecen más cantidad durante más tiempo logran obtener una mayor producción de tórtolas juveniles.

Estos resultados demuestran el importante papel que los acotados cinegéticos juegan en la recuperación de la tórtola mediante la provisión de alimento, lo cual supone un gran avance en lo que se refiere a la planificación de una gestión sostenible. El estudio también concluye que la precisión de los conteos realizados en comederos no es del todo efectiva, por lo que se recomienda no usar exclusivamente este método en la monitorización de las poblaciones de tórtola.

El artículo en cuestión, 'Hunting levels of the turtle dove (Streptopelia turtur) at sites where food is provided: implications for sustainable harvesting' ha sido publicado en la revista Animals y lo firman los investigadores Gregorio Rocha (UEx), Emilio Jorge Tizado (ULE) y Carlos Sánchez (Artemisan).