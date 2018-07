GOLF Campillo, segundo mejor español en el duro Carnoustie Campillo, ayer junto a un banderín de Carnoustie / EUROPEANTOUR.COM El golfista cacereño se sitúa en el puesto 50 tras la primera jornada del British Open, a seis golpes del líder REDACCIÓN / EFE Viernes, 20 julio 2018, 08:50

badajoz / Carnoustie. A Jorge Campillo no le sienta nada mal la convivencia entre la elite. En su primera participación en un 'grande', el British Open, no ha desentonado en absoluto pese a la historia que anida en ese entorno, demostrando que atraviesa un buen momento de juego que le convierte en un competidor más dentro del olimpo del golf. En el durísimo Abierto Británico, que se disputa esta semana en Carnoustie -en la costa oriental de Escocia- el cacereño fue el segundo mejor del cuarteto de españoles, solo superado por un magnífico Jon Rahm y dejando atrás nada menos que a Sergio García y Rafa Cabrera.

Campillo (con +1, en el puesto 50 y una tarjeta de 71 golpes), solo ha recurrido al driver en tres ocasiones y ha empleado un impacto más que un mito como Tiger Woods. «Aunque he empezado un poco nervioso, le he pegado sólido a la bola», dijo el extremeño tras su estreno en un grande después de colarse entre los 70 mejores del mundo. «Siento que he jugado en general bien, aunque creo que no debería haber acabado sobre el par», añadió Campillo, que ha tenido que adaptar su plan de juego en varios hoyos y ha sido poco afortunado con el putt.

Mejor le fueron las cosas al golfista vizcaíno Jon Rahm, que se ha metido entre los 10 primeros en la primera jornada. «Por poder se puede pegar driver todo el tiempo, depende de cómo se sienta cada jugador», dijo Rahm después de utilizar el palo más potente de la bolsa en 11 salidas, fallar la mayoría de las veces la calle y acabar con un resultado de dos bajo el par, al más puro estilo del difunto Severiano Ballesteros, ganador de tres Open Británicos. Rahm ha encontrado el equilibrio entre la agresividad y la cautela para terminar a tres golpes del líder provisional, el estadounidense Kevin Kisner (-5), sabiendo «en qué lado se puede fallar» y haciendo «salidas agresivas desde el tee para dejarse un segundo golpe corto», como describió el joven golfista de Barrika, quinto del ránking mundial.

La inusual sequía de varias semanas en Escocia ha creado condiciones inéditas desde hace más de 40 años. Los pegadores y los más agresivos han podido recuperar desde la hierba alta seca, hacer que la bola se parase en los greenes lentos y enmendar los fallos.

Mientras Jon Rahm se preparaba para la segunda jornada de su tercer Open Británico, el castellonense Sergio García (+5) acumulaba siete bogeys y un solo birdie en la ronda de la tarde de su grande número 77. El grancanario Rafa Cabrera Bello también lo ha tenido más complicado y ha llegado al 16 bajo par, pero cinco putts en ese hoyo y un bogey en el último lo han dejado con un resultado de +3.