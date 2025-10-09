HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cabezuela dará la salida a la Picota Bike el 18 de octubre con los dorsales agotados

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

La Picota Bike Race Scott by Orquin de mountain bike regresa el 18 y 19 de octubre con una enorme expectación y un mayor ... apoyo institucional de la Diputación de Cáceres. Prueba de ello es que los 300 dorsales se agotaron el pasado mes de julio. «La pasada edición agotamos los dorsales una semana antes, y ya nos parecía increíble. Y este año hemos tenido que colgar el ‘no hay billetes’ tres meses antes», remarca Juan Jesús Arribas, representante de la AD Picota Race Valle del Jerte.

hoy Cabezuela dará la salida a la Picota Bike el 18 de octubre con los dorsales agotados