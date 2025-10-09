Cabezuela dará la salida a la Picota Bike el 18 de octubre con los dorsales agotados
Redacción
BADAJOZ.
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
La Picota Bike Race Scott by Orquin de mountain bike regresa el 18 y 19 de octubre con una enorme expectación y un mayor ... apoyo institucional de la Diputación de Cáceres. Prueba de ello es que los 300 dorsales se agotaron el pasado mes de julio. «La pasada edición agotamos los dorsales una semana antes, y ya nos parecía increíble. Y este año hemos tenido que colgar el ‘no hay billetes’ tres meses antes», remarca Juan Jesús Arribas, representante de la AD Picota Race Valle del Jerte.
Ibon Zugasti y Natalia Fischer figuran entre las estrellas confirmadas en esta prueba que se ha convertido en un referente en Extremadura. El sábado se disputará la contrarreloj individual por las calles de Cabezuela del Valle y para el domingo queda el BTT maratón y la marcha cicloturista con salida y llegada en Navaconcejo.
