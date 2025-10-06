El GL Bolaños quiere seguir de Copa

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Lunes, 6 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El Grupo López Bolaños jugará a partido único este martes la segunda ronda de la Copa del Rey en cancha del madrileño Colegio Spínola Chamartín (21.15 horas). El único extremeño en el torneo, que milita en el grupo 4 de Segunda B, se medirá a un rival del grupo 4 de Tercera.

Los de Fuente del Maestre acuden a este duelo con bajas significativas por motivos laborales de varios de sus jugadores, pero no renuncian a dar un paso más en su historia. Accedió a esta ronda al derrotar al Granja (1-2). Por su parte, el cuadro de Madrid ganó en la tanda de penaltis por 3-2 al salmantino Albense, de Segunda B, tras empatar a 5 goles en el tiempo reglamentario.

«Tenemos muchas ganas de pasar una ronda más y así afrontaremos el encuentro, además de con mucho respeto a un buen rival que juega en su casa. Tendremos muchas dificultades de todo tipo, pero está claro que lo intentaremos dándolo todo», señala el preparador fontanés Víctor Pecero.

