El GL Bolaños quiere apuntalar la segunda plaza en casa

No hay descanso durante el fin de semana festivo para los dos representantes extremeños en el grupo 4 de Segunda B. El Grupo López ... Bolaños afrontará su partido este sábado en su pabellón frente al Alcorcón (13.00 horas), al tiempo que el Jerez Futsal jugará el domingo en la pista del Movistar Inter B (13.30 horas).

El GL Bolaños tiene como propósito reforzar el segundo puesto que ostenta en solitario, a 6 puntos del líder Albacete y, lo que es mejor, distanciando por 9 al quinto clasificado, que es quien marca el límite para jugar el playoff de ascenso. El equipo fontanés, con el apoyo de su afición a pesar del horario inusual, quiere seguir con la buena racha en casa ante un Alcorcón que está 2 puntos por encima del descenso. Fuera de Madrid, ha sumado con una victoria y un empate, los 4 restantes compromisos los perdió. Lo dirigidos por Víctor Pecero no se fían y saben que deberán estar muy concentrados para sacar el choque porque los madrileños son muy competitivos.

El Jerez, por su parte, se enfrentará a un Inter B que es cuarto y está al alza. Como local no conoce la derrota y ha ganado en 4 ocasiones y empatado en 2. Los templarios acumulan 3 partidos perdidos que los han hundido en la última posición, pero los 6 puntos que les separan de la salvación no son insalvables. La lucha en Alcalá de Henares no se negocia.