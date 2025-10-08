HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El GL Bolaños no pudo pasar de ronda. GL BOLAÑOS
Fútbol sala

El GL Bolaños se queda sin Copa en la prórroga

El equipo de Fuente del Maestre cae ante el Colegio Spínola Chamartín por 9-7

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:35

No pudo pasar a la tercera eliminatoria de la Copa del Rey el Grupo López Bolaños tras caer en Madrid frente al Colegio Spínola Chamartín en la prórroga (9-7). El equipo de Fuente del Maestre tuvo el partido y el pase de cara, porque, aunque le costó adaptarse a una pista resbaladiza, ya se marchó en ventaja al descanso (1-2). Además, en los primeros 10 minutos de la segunda mitad, arrolló al cuadro madrileño demostrando su categoría superior para llegar a colocar el marcador en un 1-5 o 2-6 muy claros para cerrar la eliminatoria.

No fue así porque el Spínola, de Tercera, se metió en la pelea jugando con portero-jugador, gracias a un penalti y a otros errores de bulto que cometieron los fontaneses, que recibieron el 6-6 sobre la bocina.

En la prórroga, los madrileños lograron ponerse por delante y ya no soltaron el mando del electrónico, a pesar de que el GL Bolaños lo intentó hasta el final, pero no tuvo acierto ni suerte en varias acciones claves. Marcaron Álex (2), Manuel (2), Fede, Román y Ángel.

El preparador fontanés, Víctor Pecero, lamentó la derrota apuntando que fue «un duro revés, pero sabíamos que este torneo nos iba a lastrar mucho por las circunstancias que se han dado. Aun así, lo hemos intentado y no ha podido ser. Toca descansar y centrarnos en la liga». Extremadura se queda sin representante en la Copa.

