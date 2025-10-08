El GL Bolaños se queda sin Copa en la prórroga

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:35 Comenta Compartir

No pudo pasar a la tercera eliminatoria de la Copa del Rey el Grupo López Bolaños tras caer en Madrid frente al Colegio Spínola Chamartín en la prórroga (9-7). El equipo de Fuente del Maestre tuvo el partido y el pase de cara, porque, aunque le costó adaptarse a una pista resbaladiza, ya se marchó en ventaja al descanso (1-2). Además, en los primeros 10 minutos de la segunda mitad, arrolló al cuadro madrileño demostrando su categoría superior para llegar a colocar el marcador en un 1-5 o 2-6 muy claros para cerrar la eliminatoria.

No fue así porque el Spínola, de Tercera, se metió en la pelea jugando con portero-jugador, gracias a un penalti y a otros errores de bulto que cometieron los fontaneses, que recibieron el 6-6 sobre la bocina.

En la prórroga, los madrileños lograron ponerse por delante y ya no soltaron el mando del electrónico, a pesar de que el GL Bolaños lo intentó hasta el final, pero no tuvo acierto ni suerte en varias acciones claves. Marcaron Álex (2), Manuel (2), Fede, Román y Ángel.

El preparador fontanés, Víctor Pecero, lamentó la derrota apuntando que fue «un duro revés, pero sabíamos que este torneo nos iba a lastrar mucho por las circunstancias que se han dado. Aun así, lo hemos intentado y no ha podido ser. Toca descansar y centrarnos en la liga». Extremadura se queda sin representante en la Copa.

Temas

Fútbol sala