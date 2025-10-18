El GL Bolaños se juega en casa la segunda plaza

Este sábado juega en casa el Grupo López Bolaños el primero de los dos encuentros que disputará en su pabellón recibiendo la visita del ... madrileño El Álamo (17.00 horas), mientras que el Jerez Futsal jugará el domingo en Talavera de la Reina (12.30 horas). Los fontaneses quieren afianzarse entre los cuatro primeros clasificados, ahora ocupan el segundo puesto en solitario, al tiempo que los jerezanos buscan su primer triunfo para salir del cuarteto de descenso, y es que en estos momentos comparten la última plaza.

El Grupo López Bolaños se mide a un duro rival que es séptimo a 3 puntos del playoff y a 5 de ellos. Fuera de casa, El Álamo no conoce la derrota ya que empató en cancha del Inter B (5-5) y ganó en la del Tres Cantos (3-7), lo que es un serio aviso para los de Fuente del Maestre. El equipo dirigido por Víctor Pecero, no obstante, ha logrado vencer con solvencia sus dos compromisos caseros que ha jugado, lo que da cierta tranquilidad y confianza, aunque sin fiarse. El choque, con todos esos ingredientes, promete.

El Jerez, por su parte, jugará en la pista de uno de los llamados a luchar por ascender, el Talavera. El hándicap del madrugón ya por sí hay que tenerlo en cuenta, pero los templarios deben sacar fuerzas de flaqueza para intentar la machada. Los manchegos, como locales, han ganado a La Nucía (3-0) y empatado con Alcorcón (3-3), y la pasada jornada perdieron por primera vez esta temporada para salir de las posiciones de privilegio.