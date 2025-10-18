HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

FÚTBOL SALA

El GL Bolaños se juega en casa la segunda plaza

El Jerez, que llega a esta jornada como colista, afrontará su partido frente al Talavera el domingo a domicilio

Miguel Camacho

NAVALMORAL DE LA MATA.

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Este sábado juega en casa el Grupo López Bolaños el primero de los dos encuentros que disputará en su pabellón recibiendo la visita del ... madrileño El Álamo (17.00 horas), mientras que el Jerez Futsal jugará el domingo en Talavera de la Reina (12.30 horas). Los fontaneses quieren afianzarse entre los cuatro primeros clasificados, ahora ocupan el segundo puesto en solitario, al tiempo que los jerezanos buscan su primer triunfo para salir del cuarteto de descenso, y es que en estos momentos comparten la última plaza.

