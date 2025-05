Barcelona no acogerá la siguiente edición de la Copa América de vela El Ayuntamiento no está dispuesto a inyectar los 10 millones que le pide la organización del evento

El Emirates New Zealand antes de la sexta jornada de la Copa del América en las aguas de Barcelona.

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 23 de octubre 2024, 11:21 Comenta Compartir

La próxima edición de la Copa América de vela no se celebrará en Barcelona. El Ayuntamiento de la capital catalana comunicó ayer martes a los organizadores su decisión de no volver a ser la sede de esta competición deportiva, que este año se ha disputado en aguas de la ciudad condal. Lo ha anunciado este miércoles el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls. «Tuvimos una conversación con el representante de la Copa América ayer, y nosotros le dijimos cuál es nuestra posición», ha afirmado Valls en Rac1.

Como ocurre casi siempre en estos casos, el consistorio y el equipo organizador, America's Cup Event, no han llegado a un acuerdo económico. «Sería difícil ampliar el número de equipos en función del espacio de infraestructura disponible en Barcelona», afirmó ayer en un comunicado el CEO de la competición, Gran Dalton, que es a su vez el director del Emirates Team New Zealand, ganador de la prueba. Barcelona no volverá a invertir los 10 millones que le exige la organización para acoger la prueba, al margen de la inyección que tendrían que realizar las demás administraciones públicas.

Existen diferencias económicas, pero en el ayuntamiento también pesa que la prueba no ha sido precisamente popular en la ciudad. Diferentes sectores sociales han protestado contra el evento, que no ha cumplido las expectativas en cuanto a seguimiento de público. Valls, en cualquier caso, ha asegurado que a Barcelona le ha ido bien la Copa América.

Temas

Vela